TMW Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com nel consueto spazio dell'A tu per tu il direttore sportivo Marco Giannitti, attualmente senza squadra, ha parlato dell'ottimo avvio del Frosinone, club in cui ha lavorato a lungo ottenendo anche la promozione in Serie A: "Conosco bene Alvini, quello che dice lo pensa veramente. Il connubio Stirpe-Alvini è vincente, sono due persone che si trovano. Il presidente ha ridato quel senso di appartenenza che ha fatto la differenza durante il nostro periodo soddisfacente. Questi ragazzi hanno a cuore le sorti del Frosinone.- prosegue Giannitti parlando poi di alcune big in difficoltà - Il Palermo non sta dominando per la forza che ha, potenzialmente è la squadra più forte. La Samp è la grande incompiuta: sbagliare ancora è grave, parliamo di una società blasonata".

La Sampdoria pare preferisca gli algoritmi agli scout

"Sono le mode del momento. Come quando compri un jeans e poi non va più di moda. Andare con gli algoritmi senza risorse umane mi sembra qualcosa di surreale. L'algoritmo fa parte a sé, ma io preferisco gli operatori che vanno a vedere le partite".

E lei direttore?

"Aspetto un progetto convincente, anche in C per tornare in B. Seguo molto la Serie C, sono un grande tifoso del Casarano. E intanto aspetto il progetto migliore".