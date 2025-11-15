Italia alla vigilia della Norvegia, parlano i presidenti di Milan e Como: le top news delle 18

Pomeriggio dedicato all'Italia, con il ct Gennaro Gattuso e l'esterno Federico Dimarco che hanno presentato la sfida di domani sera contro la Norvegia che si giocherà a San Siro. Una gara inutile in termini di classifica, almeno che l'Italia non vinca 9-0, ma che potrebbe dare continuità al percorso azzurro in vista del playoff di marzo.

"Il 9-0 è impensabile. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Noi stiamo preparando la partita come una partita vera, ci giochiamo l'orgoglio e il fatto che affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Con intelligenza e con la testa ce la giocheremo per dare continuità a ciò che stiamo facendo. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai...", ha spiegato Gattuso. Sul campo, da segnalare la partenza dal ritiro di Calafiori, giocatore che domani sera sarà in tribuna insieme a Tonali.

Spazio anche alle parole del presidente del Como Mirwan Suwarso: "Siamo felici per come sta andando la stagione. Sicuramente non sarà stressante come lo scorso anno, quando l'obiettivo era sopravvivere e restare in Serie A. Quest’anno vogliamo fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto", ha spiegato il numero uno lariano. Ha parlato anche il collega del Milan, Paolo Scaroni, tornando sul nuovo stadio: "Avendo visto gli stadi di molte grandi città nel mondo, ho capito subito che San Siro non era più adeguato: oggi è uno stadio fuori dal tempo per molte ragioni. A partire dall’esperienza che oggi non è all’altezza di ciò che promette. Le assicuro che vedere le partite nel nuovo impianto, sarà magnifico: avrà 71.500 posti, con gradinate più vicine al campo, pendenze spettacolari, sedute più confortevoli e soprattutto tecnologia Led su vari anelli con grandi maxischermi".