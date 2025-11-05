Italia U17, Luongo: "Mai vissuta un'atmosfera come al Mondiale. Mi ispiro a Ricci e Barella"

Mentre il campionato di Serie A va avanti, c'è anche un Mondiale Under 17 che vede l'Italia protagonista. Andrea Luongo, centrocampista del Torino, ha spiegato a Tuttosport che un'atmosfera come quella dell'esordio nella competizione iridata non l'aveva mai vissuta: "Spero di avere altri ricordi belli da portare a casa. Mi tocca nel profondo l'idea di essere qui. Contro il Qatar la gara è stata buona, forse avremmo dovuto concretizzare di più".

Parlando dei suoi idoli invece è normale individuare calciatori del calibro di Neymar e Messi, ma anche Ricci e Barella, ai quali si ispira tra gli italiani. Oltre a quella degli Azzurrini inoltre indossa anche la maglia granata, che ammira: "C'è una storia da onorare che abbiamo ben presente, è un onore indescrivibile, non ci sono parole per raccontare le mie emozioni".

Infine spiega quali sono i segreti di questo gruppo: "La forza principale sta nella coesione perché corriamo l'uno per l'altro e ci aiutiamo tutti. Qui in Qatar fa molto caldo ed è molto umido, del tutto diverso dal clima che c'è in Italia. Preferiamo comunque giocare con il caldo. Con la Bolivia saremo l'Italia che conosciamo, però con un po' più di concretezza e cattiveria nei pressi della porta avversaria".