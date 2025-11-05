TMW
Parma, Valeri al lavoro per esserci con il Milan. Ondrejka out, il punto
Il Parma non deve fare i conti solo con gli infortuni di Estevez e Circati, per i quali sono arrivati aggiornamenti nella giornata di oggi. In casa del club emiliano, le buone notizie arrivano in compenso da Emanuele Valeri: il laterale si sta allenando e lo staff di Cuesta proverà a portarlo con il Milan almeno per la panchina
Con i rossoneri sarà invece ancora out Jacob Ondrejka: l’attaccante svedese ha iniziato a lavorare con il resto della squadra, ma è ancora troppo presto. Out anche il suo connazionale Pontus Almqvist.
