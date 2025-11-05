Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, i migliori difensori delle prime 10 giornate

Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia delle prime 10 giornate presi da Fantalab:

1 - Holm: 4 presenze - fantamedia 7.75 - media voto 6.50 - 1 gol 3 assist - 1 ammonizione

2 - Dimarco: 10 presenze - fantamedia 7.40 - media voto 6.55 - 2 gol 3 assist - 1 ammonizione

3 - Posch: 3 presenze - fantamedia 7.33 - media voto 6.33 - 1 gol

4 - Spinazzola: 8 presenze - fantamedia 7.19 - media voto 6.50 - 1 gol 3 assist - 1 ammonizione

5 - Kempf: 7 presenze - fantamedia 7.07 - media voto 6.29 - 2 gol - 1 ammonizione

