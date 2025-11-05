Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi

L’Avellino può finalmente sorridere: Cosimo Patierno ha ricevuto il via libera dai medici e può tornare ad allenarsi sul campo dopo due mesi di stop. Una notizia importante per i biancoverdi, come riportato da PrimaTivvù, considerando che l’attaccante finora è riuscito a giocare appena una settantina di minuti, nella sfida contro il Modena, prima di fermarsi.

Il nuovo stop era arrivato a causa di una grave infezione virale che aveva costretto Patierno anche a un periodo di degenza in ospedale. Ora il peggio è alle spalle, ma il suo ritorno in campo non sarà immediato: servirà tempo per ritrovare condizione e ritmo partita. L’obiettivo, però, è finalmente nel mirino.