Podcast TMW Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni

Daniele De Rossi sarà il prossimo allenatore del Genoa. Da definire gli ultimi dettagli ma il dado è tratto: DDR sarà l'allenatore del dopo Patrick Vieira e anche l'erede dei traghettatori Domenico Criscito e Roberto Murgita. E' atteso a Genova già oggi, così come l'ufficialità, a meno di colpi di scena. Come giocherà? Chi rischia e chi si rilancerà? C'è grande curiosità soprattutto... Per il rilancio di Valentin Carboni.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

DDR non sarà comunque in panchina con la Fiorentina

La sua ultima panchina infatti è stata proprio a Marassi poco più di un anno fa. Era il 15 settembre 2024 e il pareggio contro il Grifone costò la panchina a De Rossi che fu esonerato da Friedkin. In quell'occasione però il mister fu espulso per proteste e successivamente squalificato. Per tanto, non essendo più stato tesserato da nessun club fino ad oggi, il campione del mondo 2006 non ha mai scontato la squalifica comminata dal giudice sportivo due giorni dopo. Per domenica dunque il nuovo tecnico rossoblù non potrà guidare la squadra da bordo campo ma dovrà attendere due settimane quando il 22 novembre prossimo ci sarà la sfida al Cagliari alla Unipol Domus.