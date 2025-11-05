Bologna, Niccolini: "Partita importante, per sostituire Freuler abbiamo diverse soluzioni"

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra Brann e Bologna, valida per la quarta giornata di Europa League: "E' una partita molto importante, quando si va a giocare in Europa le squadre sono tutte preparate e forti, dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e portare a casa i tre punti. Il Brann è una squadra fisica e organizzata, ha già fatto due vittorie in Europa. In campionato sono aggressivi, vediamo domani sera. Ci dispiace molto per l'infortunio di Remo, è un uomo prima che un giocatore molto forte. Abbiamo varie soluzioni, tutti giocatori validi anche se con caratteristiche diverse. Sceglieremo chi mettere in campo in base alla caratteristiche".

Il gruppo è molto estero e avere utilizzato tutti. Come avete creato?

"E' sempre stato così, da otto anni io e il mister lavoriamo insieme ed è così, tutti possono giocare e tutti devono sapere i nostri concetti".

Il mister è ormai tornato.

"Ci alterniamo molto durante la partita, tempo permettendo potrebbe essere la serata giusta".

Al Napoli state già pensando?

"Solo dalla fine della partita".