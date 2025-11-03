Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina

La triste fine della storia di Stefano Pioli con la FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Marco Conterio
Oggi alle 18:05Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato una stagione così da parte della Fiorentina. Nomi importanti dal mercato, un allenatore capace di vincere lo Scudetto e reduce dalle stagioni alla guida di Cristiano Ronaldo. L'entusiasmo ritrovato dell'ambiente. Invece la Viola è diventata un Titanic dove lo spettro dell'iceberg chiamato Serie B si avvicina in modo preoccupante. E la storia con Stefano Pioli non è andata come sperato, con un finale degno del suo sviluppo.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Ranieri, che giudizi negativi dopo i fatti di Fiorentina-Lecce
Fa discutere eccome l'episodio a fine gara di Fiorentina-Lecce, con Luca Ranieri che tenta clamorosamente di conquistare un rigore dopo un contatto così lieve con un avversario, che forse quasi non c'è. Un gesto non degno di chi indossa la fascia di capitano, come sottolineano stamani diversi quotidiani in edicola. "La fascia che lui porta sul braccio sinistro l’hanno indossata Rosetta, Hamrin, De Sisti, Antognoni, Batistuta, Astori e molti altri esempi di compostezza e carisma. Al di là della prestazione ancora una volta insufficiente, non si possono vedere le vergognose scene dopo la revoca del rigore, che poi sono il seguito di suoi atteggiamenti spesso fuori misura", il giudizio pesante del Corriere Fiorentino. A cui fa eco La Gazzetta dello Sport: "Gioca male e poi si lascia andare a una vergognosa sceneggiata in occasione del rigore concesso e poi cancellato. Comportamento inaccettabile per un capitano".

Articoli correlati
Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Altre notizie Podcast TMW
La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Podcast TMWLa triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Podcast TMWGimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Podcast TMWIl Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Podcast TMWCosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?... Podcast TMWLa Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Podcast TMWAllegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Podcast TMWCome potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Podcast TMWChe disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
4 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
5 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
Ora in radio
TMW News 19:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.2 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Solo critiche, ma siamo primi! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..."
Immagine top news n.4 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.5 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.6 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
Immagine top news n.7 Campo e panchina: il Genoa gioca su due fronti. Ora il Sassuolo è la priorità, vietato sbagliare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, i tifosi mettono nel mirino il CEO Blazquez. Al Mapei spunta uno striscione: "Vattene"
Immagine news Serie A n.2 Il Genoa targato Murgita-Criscito avanti col Sassuolo: Malinovskyi decide i primi 45'
Immagine news Serie A n.3 Buona la prima per la Juventus di Spalletti, Chiellini: "Ora vinciamo anche in Champions"
Immagine news Serie A n.4 Eintracht Francoforte, Fiesser: "Siamo molto carichi, vogliamo fare come il PSV"
Immagine news Serie A n.5 Pazzini: "Vittoria del Milan sulla Roma meritata. Leao? Quest'anno deve consacrarsi"
Immagine news Serie A n.6 Eintracht, Theate: "A Napoli atmosfera speciale, dovremo difendere anche all'italiana"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, D'Angelo ha le ore contate? Il club valuta subito l'esonero, pronto Donadoni
Immagine news Serie B n.4 Padova, Peghin: "Trattativa tra Oughourlian a Figoli 'privata'. Non ho idea delle tempistiche"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini si gioca tutto il Monza: la gara di domenica dirà molto sulla panchina
Immagine news Serie B n.6 Spezia, l'anticipo col Bari decisivo per D'Angelo. Modesto e Donadoni i papabili
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
Immagine news Serie C n.2 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Serie C n.3 Livorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Matosevic dopo il ko col Brescia: "Non abbiamo niente da perdere"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Damiani: "Abbiamo schiacciato il Ravenna, c'è rammarico per la sconfitta"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Bonassi: "In questa fase del campionato paghiamo ogni minimo errore"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…