Podcast TMW La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato una stagione così da parte della Fiorentina. Nomi importanti dal mercato, un allenatore capace di vincere lo Scudetto e reduce dalle stagioni alla guida di Cristiano Ronaldo. L'entusiasmo ritrovato dell'ambiente. Invece la Viola è diventata un Titanic dove lo spettro dell'iceberg chiamato Serie B si avvicina in modo preoccupante. E la storia con Stefano Pioli non è andata come sperato, con un finale degno del suo sviluppo.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Ranieri, che giudizi negativi dopo i fatti di Fiorentina-Lecce

Fa discutere eccome l'episodio a fine gara di Fiorentina-Lecce, con Luca Ranieri che tenta clamorosamente di conquistare un rigore dopo un contatto così lieve con un avversario, che forse quasi non c'è. Un gesto non degno di chi indossa la fascia di capitano, come sottolineano stamani diversi quotidiani in edicola. "La fascia che lui porta sul braccio sinistro l’hanno indossata Rosetta, Hamrin, De Sisti, Antognoni, Batistuta, Astori e molti altri esempi di compostezza e carisma. Al di là della prestazione ancora una volta insufficiente, non si possono vedere le vergognose scene dopo la revoca del rigore, che poi sono il seguito di suoi atteggiamenti spesso fuori misura", il giudizio pesante del Corriere Fiorentino. A cui fa eco La Gazzetta dello Sport: "Gioca male e poi si lascia andare a una vergognosa sceneggiata in occasione del rigore concesso e poi cancellato. Comportamento inaccettabile per un capitano".