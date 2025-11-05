Ufficiale Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027

Novità in casa Juventus Women, con una buona notizia che riguarda Barbara Bonansea: la classe 1991, in bianconero dal 2017, ha prolungato il rapporto con la società bianconera. È infatti scattata l'opzione per il rinnovo, con la nuova scadenza fissata quindi al 30 giugno 2027.

Di seguito, la nota della società bianconera:

"Si prosegue, ancora una volta, insieme.

Barbara Bonansea continuerà a vestire la maglia della Juventus Women: è scattata infatti l’opzione di rinnovo che prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2027.

Un legame che, stagione dopo stagione, continua a rinnovarsi con la stessa passione del primo giorno. Da più di otto anni Barbara rappresenta una presenza costante, un punto di riferimento tecnico e umano per la squadra: con la sua esperienza, la sua determinazione e la sua capacità di incidere nei momenti che contano, è diventata parte integrante dell’identità del Club".