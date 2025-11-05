TMW Radio Ferri: "Gasperini valore aggiunto della Roma. Genoa, De Rossi è la scelta giusta"

L'ex calciatore Giacomo Ferri è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà.

Che cosa ti aspetti dal Torino nel derby?

"Innanzitutto devo dire che la Juventus di Spalletti mi ha già impressionato. Il Torino se gioca come contro il Napoli potrà creare delle occasioni, mentre se gioca come contro il Pisa, lasciando vari spazi, potrebbero esserci difficoltà. Inoltre mancherà Baroni e io continuo a pensare che la voce dell'allenatore conti".

La Fiorentina su chi deve puntare per la panchina?

"Il fatto che Palladino sia ancora ben voluto ha un peso. La cosa fondamentale quando arriva un allenatore è che lo spogliatoio lo accetti. Poi ci sono Mancini, che ritornerebbe in pista dopo un po' di tempo, e Vanoli, che mi piace. Ora sta alla Fiorentina scegliere, ma come ripeto serve l'appoggio dello spogliatoio".

Chi è che in questo momento potrà sostituire Dybala nella Roma?

"Credo che la forza di questa Roma sia l'allenatore. In questo momento sta provando a mettere giù l'undici migliore considerando anche le condizioni dei giocatori. Con la mancanza a di Dybala credo che Gasperini opterà su chi sta meglio dal punto di vista fisico. Penso che questa Roma stia facendo bene grazie ad un allenatore che negli anni è diventato più che bravo. In questo devo dire che Ranieri ha azzeccato la scelta ed è merito loro per i risultati che si stanno ottenendo".

Per il Genoa è De Rossi la scelta giusta?

"Sulla scelta di De Rossi sono d'accordissimo. Il Genoa ha fatto bene a sceglierlo, a me piace".