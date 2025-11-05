Atalanta, reti bianche in Youth League con l'Olympique Marsiglia: 0-0 a Martigues
Si conclude senza gol la quarta giornata di Youth League per la Primavera dell’Atalanta, al termine della partita con i pari età dell’Olympique Marsiglia, finita con il risultato di 0-0 a Martigues.
Non arriva di conseguenza la seconda vittoria nella competizione giovanile UEFA per la squadra allenata da Giovanni Bosi, che sale a quattro punti in classifica, dove invece il Marsiglia ottiene il primo punto di questa stagione.
Partita accesa nel primo tempo e decisamente più spenta nella ripresa, brivido lungo la schiena nel finale per l’occasione di Foleu Tene al 90’: tiro fuori di poco.
