Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Brutte notizie per l'Inter Women, dopo la sconfitta patita contro la Roma Femminile nel corso della 4ª giornata del campionato di Serie A Women: la formazione nerazzurra di mister Gianpiero Piovani dovrà fare a meno - probabilmente per medio tempo - dell'attaccante maltese Haley Bugeja, per la quale è emerso il responso dopo l'infortunio patito proprio contro la truppa capitolina. "Interessamento del legamento collaterale mediale di basso grado" al ginocchio sinistro, quello che è stato diagnosticato.
A renderlo noto, lo stesso club, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"In data odierna, presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, la calciatrice nerazzurra Haley Bugeja è stata sottoposta ad accertamenti al ginocchio sinistro in seguito all’infortunio subito nella gara contro la Roma.
Gli accertamenti hanno evidenziato un interessamento del legamento collaterale mediale di basso grado".
