Ufficiale Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi

Nuova avventura in panchina per l'ex attaccante di Cagliari, Bologna e Fiorentina - solo per citarne alcune - Lulù Oliveira, che è stato nominato nuovo trainer del Venezia Femminile, che milita nel campionato di Serie B: il classe 1969 ha sottoscritto un accordo con i lagunari fino al termine della stagione.

Di seguito, la nota ufficiale:

"Il Venezia FC comunica di aver affidato a Luis Oliveira l’incarico di allenatore della Prima Squadra Femminile. Oliveira ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al termine della stagione 2025/26.

Nato nel 1969 a São Luís in Brasile e di nazionalità belga, Luis Oliveira vanta una prestigiosa carriera da calciatore internazionale. Nel corso della sua lunga esperienza sui campi da gioco ha indossato, tra le altre, le maglie di Anderlecht, Cagliari, Fiorentina, Como, Bologna e Catania, oltre ad aver militato nel Venezia nella stagione 2004/05 in Serie B, realizzando 5 gol in 17 presenze.

Conclusa la carriera da giocatore, Oliveira ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando il Muravera, la Pro Patria e il Floriana FC (club della Premier League maltese), prima di far ritorno in Italia dove ha lavorato con le Giovanili del Villanova di Camposampiero, Galaxy Fc, Campodarsego e con il Riccione Femminile in Serie C".

Fanno poi seguito le sue parole ai canali ufficiali del club: "Il club e le strutture si sono incredibilmente evoluti da quando, nel 2005, giocavo qui. La sede di Ca' Venezia è nuova e moderna. Venezia è una delle città più belle del mondo e si merita un quartier generale come questo. Cercherò di portare tutta la mia esperienza alle ragazze, lavorando su aspetti tecnici e mentali, cercando di trasmettere fiducia a tutte quante. Darò tutto me stesso per fare bene in questa nuova avventura."