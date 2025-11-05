TMW
Sabato c'è il derby, Urbano Cairo scende in campo: discorso motivazionale al Torino
Come da previsioni, Urbano Cairo “scende” in campo, in vista del derby che metterà il suo Torino di fronte alla Juventus.
Il presidente granata è infatti stato presente oggi al Filadelfia, dove la squadra di Marco Baroni si è allenata. Prima della seduta mattutina, Cairo ha tenuto a rapporto i giocatori del Toro, con un discorso motivazionale.
La partita con la Juventus, nell’ambito dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma allo Stadium sabato 8 novembre alle 18. I granata non potranno contare su Baroni, squalificato dopo l’ultimo turno.
