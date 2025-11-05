TMW Lucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al Citta"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A tu per tu', Cristiano Lucarelli, ex tecnico di Catania, Livorno e Ternana, ha fatto le carte al campionato di Serie C:

“Benevento, Catania e Salernitana sono quelle che se la giocheranno fino alla fine. Ci sono squadre rognose come Cosenza, Monopoli oppure Trapani anche se ha la penalizzazione, ma le prime tre mi sembrano più accreditate. Ascoli, Ravenna e Arezzo nel Girone B sono le principali candidate, spero possa risalire anche la Ternana. Nel Girone vedo quattro squadre: Vicenza e Brescia e poi occhio al Cittadella e al Lecco”.

Spazio, poi, ad una valutazione anche sulla Serie B: “Il Modena non è una sorpresa, per società, organizzazione e calciatori. La sorpresa è invece uno Spezia in netta difficoltà. La B è un campionato difficile, quando guardi il calendario e arrivi da un brutto risultato non hai mai la sensazione di dire che ti rifarai sicuramente la domenica dopo. Non puoi dare mai nulla per scontato e continuare ad essere l’unico campionato dove l’ultima può vincere contro la prima”.