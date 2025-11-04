Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Attraverso una nota ufficiale la Lega Pro ha diffuso il programma dei match dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
17ª GIORNATA (dal 5 all'8 dicembre 2025)
GIRONE A
Venerdì 5 dicembre 2025
Ore 20.30: Trento-Cittadella
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 14.30: Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 12.30: Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14.30: Novara-Vicenza
Ore 14.30: Union Brescia-Lumezzane
Ore 17.30: Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre 2025
Ore 14.30: AlbinoLeffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14.30: Lecco-Alcione Milano
Ore 14.30: Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15.00: Giana Erminio-Triestina (diretta Rai Sport)
GIRONE B
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 14.30: Livorno-Arezzo
Ore 14.30: Pianese-Gubbio
Ore 17.30: Bra-Campobasso
Ore 17.30: Sambenedettese-Rimini
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 12.30: Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14.30: Perugia-Ternana
Ore 14.30: Torres-Pineto
Ore 17.30: Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre 2025
Ore 14.30: Ascoli-Forlì
Ore 14.30: Carpi-Vis Pesaro
GIRONE C
Venerdì 5 dicembre 2025
Ore 20.30: Catania-Crotone
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 14.30: Casarano-Latina
Ore 14.30: Siracusa-Foggia
Ore 14.30: Sorrento-Potenza
Ore 17.30: Giugliano-Team Altamura
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 14.30: Monopoli-Atalanta U23
Ore 14.30: Salernitana-Trapani
Ore 17.30: Audace Cerignola-Casertana
Ore 17.30: Cavese-Benevento
Ore 17.30: Cosenza-AZ Picerno
18ª GIORNATA (dal 12 al 15 dicembre 2025)
GIRONE A
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.30: Lumezzane-Lecco
Ore 17.30: Alcione Milano-Virtus Verona
Ore 17.30: Renate-Trento
Domenica 14 dicembre 2025
Ore 12.30: Inter U23-Giana Erminio
Ore 14.30: Cittadella-Novara
Ore 14.30: Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14.30: Pergolettese-L.R. Vicenza
Ore 17.30: Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17.30: Triestina-AlbinoLeffe
Ore 20.30: Arzignano Valchiampo-Pro Patria
GIRONE B
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 20.30: Juventus Next Gen-Pianese
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.30: Campobasso-Perugia
Ore 14.30: Gubbio-Torres
Ore 17.30: Forlì-Carpi
Ore 17.30: Rimini-Livorno
Domenica 14 dicembre 2025
Ore 14.30: Ternana-Bra
Ore 14.30: Pontedera-Sambenedettese
Ore 17.30: Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre 2025
Ore 20.30: Arezzo-Pineto
Ore 20.30: Vis Pesaro-Ravenna
GIRONE C
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.30: Casarano-Latina
Ore 14.30: Cavese-Siracusa
Ore 14.30: Trapani-Cosenza
Ore 17.30: Giugliano-Team Altamura
Domenica 14 dicembre 2025
Ore 12.30: Atalanta U23-Sorrento
Ore 14.30: Potenza-Catania
Ore 14.30: Foggia-Monopoli
Ore 17.30: Benevento-Giugliano
Ore 17.30: Casertana-Latina
Lunedì 15 dicembre 2025
Ore 20.30: Crotone-Casarano
Ore 20.30: Foggia-Monopoli (diretta Rai Sport)
Ore 20.30: Team Altamura-Audace Cerignola
19ª GIORNATA (dal 19 al 22 dicembre)
GIRONE A
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 14.30: AlbinoLeffe-Alcione Milano
Ore 14.30: Trento-Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30: Pro Patria-Renate
Ore 17.30: Virtus Verona-Lumezzane
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 14.30: L.R. Vicenza-Triestina
Ore 14.30: Pro Vercelli-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30: Giana Erminio-Cittadella
Ore 17.30: Lecco-Pergolettese
Ore 17.30: Novara-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 22 dicembre 2025
Ore 20.30: Union Brescia-Inter U23 (diretta Rai Sport)
GIRONE B
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 14.30: Carpi-Guidonia Montecelio
Ore 14.30: Torres-Arezzo
Ore 17.30: Livorno-Pontedera
Ore 17.30: Pineto-Gubbio
Ore 17.30: Sambenedettese-Vis Pesaro
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 12.30: Ascoli-Campobasso
Ore 12.30: Bra-Juventus Next Gen
Ore 14.30: Ravenna-Rimini
Ore 14.30: Pianese-Ternana
Ore 17.30: Perugia-Forlì
GIRONE C
Venerdì 19 dicembre 2025
Ore 20.30: Audace Cerignola-Benevento
Ore 20.30: Cosenza-Cavese
Ore 20.30: Giugliano-Casertana
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 14.30: Salernitana-Foggia
Ore 14.30: Sorrento-AZ Picerno
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 14.30: Catania-Atalanta U23
Ore 14.30: Latina-Crotone
Ore 17.30: Monopoli-Potenza
Ore 20.30: Casarano-Team Altamura
Ore 20.30: Siracusa-Trapani
20ª GIORNATA (dal 3 al 5 gennaio 2026)
GIRONE A
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 14.30: Cittadella-Virtus Verona
Ore 14.30: Trento-Giana Erminio
Ore 17.30: Ospitaletto Franciacorta-Lecco
Ore 17.30: Pro Vercelli-Pro Patria
Ore 17.30: Renate-Pergolettese
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 14.30: Arzignano Valchiampo-Union Brescia
Ore 14.30: Inter U23-Novara
Ore 14.30: Lumezzane-L.R. Vicenza
Ore 17.30: Dolomiti Bellunesi-AlbinoLeffe
Lunedì 5 gennaio 2026
Ore 20.30: Triestina-Alcione Milano
GIRONE B
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 14.30: Gubbio-Rimini
Ore 14.30: Juventus Next Gen-Carpi
Ore 14.30: Pianese-Ascoli
Ore 14.30: Pontedera-Torres
Ore 17.30: Forlì-Arezzo
Ore 20.30: Vis Pesaro-Pineto
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 14.30: Campobasso-Ravenna
Ore 17.30: Bra-Sambenedettese
Ore 17.30: Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 20.30: Ternana-Livorno
GIRONE C
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 17.30: AZ Picerno-Audace Cerignola
Ore 20.30: Cavese-Sorrento
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 12.30: Atalanta U23-Latina
Ore 12.30: Foggia-Catania
Ore 14.30: Potenza-Giugliano
Ore 14.30: Siracusa-Salernitana
Ore 17.30: Trapani-Casarano
Lunedì 5 gennaio 2026
Ore 20.30: Beneventọ-Crotone (diretta Rai Sport)
Ore 20.30: Cosenza-Monopoli
Ore 20.30: Team Altamura-Casertana