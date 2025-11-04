Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 18:19Serie C
Luca Bargellini

Attraverso una nota ufficiale la Lega Pro ha diffuso il programma dei match dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato

17ª GIORNATA (dal 5 all'8 dicembre 2025)
GIRONE A
Venerdì 5 dicembre 2025
Ore 20.30: Trento-Cittadella
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 14.30: Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 12.30: Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14.30: Novara-Vicenza
Ore 14.30: Union Brescia-Lumezzane
Ore 17.30: Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre 2025
Ore 14.30: AlbinoLeffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14.30: Lecco-Alcione Milano
Ore 14.30: Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15.00: Giana Erminio-Triestina (diretta Rai Sport)

GIRONE B
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 14.30: Livorno-Arezzo
Ore 14.30: Pianese-Gubbio
Ore 17.30: Bra-Campobasso
Ore 17.30: Sambenedettese-Rimini
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 12.30: Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14.30: Perugia-Ternana
Ore 14.30: Torres-Pineto
Ore 17.30: Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre 2025
Ore 14.30: Ascoli-Forlì
Ore 14.30: Carpi-Vis Pesaro

GIRONE C
Venerdì 5 dicembre 2025
Ore 20.30: Catania-Crotone
Sabato 6 dicembre 2025
Ore 14.30: Casarano-Latina
Ore 14.30: Siracusa-Foggia
Ore 14.30: Sorrento-Potenza
Ore 17.30: Giugliano-Team Altamura
Domenica 7 dicembre 2025
Ore 14.30: Monopoli-Atalanta U23
Ore 14.30: Salernitana-Trapani
Ore 17.30: Audace Cerignola-Casertana
Ore 17.30: Cavese-Benevento
Ore 17.30: Cosenza-AZ Picerno

18ª GIORNATA (dal 12 al 15 dicembre 2025)
GIRONE A
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.30: Lumezzane-Lecco
Ore 17.30: Alcione Milano-Virtus Verona
Ore 17.30: Renate-Trento
Domenica 14 dicembre 2025
Ore 12.30: Inter U23-Giana Erminio
Ore 14.30: Cittadella-Novara
Ore 14.30: Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14.30: Pergolettese-L.R. Vicenza
Ore 17.30: Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17.30: Triestina-AlbinoLeffe
Ore 20.30: Arzignano Valchiampo-Pro Patria

GIRONE B
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 20.30: Juventus Next Gen-Pianese
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.30: Campobasso-Perugia
Ore 14.30: Gubbio-Torres
Ore 17.30: Forlì-Carpi
Ore 17.30: Rimini-Livorno
Domenica 14 dicembre 2025
Ore 14.30: Ternana-Bra
Ore 14.30: Pontedera-Sambenedettese
Ore 17.30: Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre 2025
Ore 20.30: Arezzo-Pineto
Ore 20.30: Vis Pesaro-Ravenna

GIRONE C
Sabato 13 dicembre 2025
Ore 14.30: Casarano-Latina
Ore 14.30: Cavese-Siracusa
Ore 14.30: Trapani-Cosenza
Ore 17.30: Giugliano-Team Altamura
Domenica 14 dicembre 2025
Ore 12.30: Atalanta U23-Sorrento
Ore 14.30: Potenza-Catania
Ore 14.30: Foggia-Monopoli
Ore 17.30: Benevento-Giugliano
Ore 17.30: Casertana-Latina
Lunedì 15 dicembre 2025
Ore 20.30: Crotone-Casarano
Ore 20.30: Foggia-Monopoli (diretta Rai Sport)
Ore 20.30: Team Altamura-Audace Cerignola

19ª GIORNATA (dal 19 al 22 dicembre)
GIRONE A
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 14.30: AlbinoLeffe-Alcione Milano
Ore 14.30: Trento-Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30: Pro Patria-Renate
Ore 17.30: Virtus Verona-Lumezzane
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 14.30: L.R. Vicenza-Triestina
Ore 14.30: Pro Vercelli-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30: Giana Erminio-Cittadella
Ore 17.30: Lecco-Pergolettese
Ore 17.30: Novara-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 22 dicembre 2025
Ore 20.30: Union Brescia-Inter U23 (diretta Rai Sport)

GIRONE B
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 14.30: Carpi-Guidonia Montecelio
Ore 14.30: Torres-Arezzo
Ore 17.30: Livorno-Pontedera
Ore 17.30: Pineto-Gubbio
Ore 17.30: Sambenedettese-Vis Pesaro
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 12.30: Ascoli-Campobasso
Ore 12.30: Bra-Juventus Next Gen
Ore 14.30: Ravenna-Rimini
Ore 14.30: Pianese-Ternana
Ore 17.30: Perugia-Forlì

GIRONE C
Venerdì 19 dicembre 2025
Ore 20.30: Audace Cerignola-Benevento
Ore 20.30: Cosenza-Cavese
Ore 20.30: Giugliano-Casertana
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 14.30: Salernitana-Foggia
Ore 14.30: Sorrento-AZ Picerno
Domenica 21 dicembre 2025
Ore 14.30: Catania-Atalanta U23
Ore 14.30: Latina-Crotone
Ore 17.30: Monopoli-Potenza
Ore 20.30: Casarano-Team Altamura
Ore 20.30: Siracusa-Trapani

20ª GIORNATA (dal 3 al 5 gennaio 2026)
GIRONE A
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 14.30: Cittadella-Virtus Verona
Ore 14.30: Trento-Giana Erminio
Ore 17.30: Ospitaletto Franciacorta-Lecco
Ore 17.30: Pro Vercelli-Pro Patria
Ore 17.30: Renate-Pergolettese
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 14.30: Arzignano Valchiampo-Union Brescia
Ore 14.30: Inter U23-Novara
Ore 14.30: Lumezzane-L.R. Vicenza
Ore 17.30: Dolomiti Bellunesi-AlbinoLeffe
Lunedì 5 gennaio 2026
Ore 20.30: Triestina-Alcione Milano

GIRONE B
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 14.30: Gubbio-Rimini
Ore 14.30: Juventus Next Gen-Carpi
Ore 14.30: Pianese-Ascoli
Ore 14.30: Pontedera-Torres
Ore 17.30: Forlì-Arezzo
Ore 20.30: Vis Pesaro-Pineto
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 14.30: Campobasso-Ravenna
Ore 17.30: Bra-Sambenedettese
Ore 17.30: Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 20.30: Ternana-Livorno

GIRONE C
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 17.30: AZ Picerno-Audace Cerignola
Ore 20.30: Cavese-Sorrento
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 12.30: Atalanta U23-Latina
Ore 12.30: Foggia-Catania
Ore 14.30: Potenza-Giugliano
Ore 14.30: Siracusa-Salernitana
Ore 17.30: Trapani-Casarano
Lunedì 5 gennaio 2026
Ore 20.30: Beneventọ-Crotone (diretta Rai Sport)
Ore 20.30: Cosenza-Monopoli
Ore 20.30: Team Altamura-Casertana

