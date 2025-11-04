Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Dopo lo straordinario cammino a EURO 2025, la Nazionale Femminile ha scoperto i nomi delle avversarie che affronterà nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione della Coppa del Mondo. A Nyon si è svolto il sorteggio della fase a leghe delle qualificazioni al Mondiale 2027, che si disputeranno tra febbraio e giugno 2026.
L'Italia, sotto lo sguardo attento del CT Andrea Soncin presente in sala, ha pescato Svezia, Danimarca e Serbia.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI AL MONDIALE 2027
Giornate di qualificazione 1 e 2: 26 febbraio-7 marzo 2026
Giornate di qualificazione 3 e 4: 9-18 aprile 2026
Giornate di qualificazione 5 e 6: 3-9 giugno 2026
Sorteggio spareggi turno 1 e 2: 24 giugno 2026
Spareggio 1 (andata e ritorno): 7-13 ottobre 2026 Spareggio 2 (andata e ritorno): 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027
Fase finale: 24 giugno-25 luglio 2027 (Brasile)
