Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato

Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercatoTUTTO mercato WEB
Marco Conterio
Oggi alle 12:00Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Forte di un primato ora in coabitazione con la Roma di Gian Piero Gasperini, il Napoli guarda al mercato di gennaio con un'idea. Apportare un correttivo, uno solo ma importante, alla rosa di Antonio Conte. Perché ha saputo rispondere come pochi altri all'emergenza arrivata in attacco dopo l'infortunio di Romelu Lukaku con lo sbarco di Rasmus Hojlund, ma dovrà adesso pensare anche al centrocampo. A una mezzala.

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

A centrocampo è arrivato Gilmour in estate. Le parole dello scozzese
Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole: "Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio. Giocare con tre centrocampisti o con quattro? Non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello.
Sono un sacco di partite tra una sosta e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene ad ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra.

Articoli correlati
Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?... La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Altre notizie Podcast TMW
Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Podcast TMWIl Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Podcast TMWCosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?... Podcast TMWLa Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Podcast TMWAllegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Podcast TMWCome potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Podcast TMWChe disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Podcast TMWKoopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Podcast TMWPrime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 Retroscena Pradè: l'addio alla Fiorentina tramite dimissioni. Pioli domani è in panchina
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie Buksa, chance dal 1' per Scamacca
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Sfidare il Milan è un'occasione. Dybala può giocare per tanti anni"
Immagine news Serie A n.4 Parma, il tifoso Gene Gnocchi sul derby: "Il Bologna mi fa rosicare, stravedo per Bernabè"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Leo Junior sul derby: "Non c'è una formula magica, Simeone può deciderlo"
Immagine news Serie A n.6 Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana 1-1 al 45'. Insigne risponde all'autorete di Simic
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Con il Mantova con umiltà e compattezza. Non piangiamoci addosso"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Empoli, i convocati di Chiappella: assenti Bottaro e Mezzoni
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta: "Manca la personalità dei migliori. Meroni e Kassama da valutare"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Pescara, i convocati di Inzaghi: nessuna novità. Out Avella e Gyasi
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Reggiana, le formazioni ufficiali: Dionigi sceglie Novakovich in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.3 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.4 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…