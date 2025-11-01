Podcast TMW Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato

Forte di un primato ora in coabitazione con la Roma di Gian Piero Gasperini, il Napoli guarda al mercato di gennaio con un'idea. Apportare un correttivo, uno solo ma importante, alla rosa di Antonio Conte. Perché ha saputo rispondere come pochi altri all'emergenza arrivata in attacco dopo l'infortunio di Romelu Lukaku con lo sbarco di Rasmus Hojlund, ma dovrà adesso pensare anche al centrocampo. A una mezzala.

A centrocampo è arrivato Gilmour in estate. Le parole dello scozzese

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole: "Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio. Giocare con tre centrocampisti o con quattro? Non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello.

Sono un sacco di partite tra una sosta e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene ad ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra.