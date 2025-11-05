TMW Radio Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"

Mister Gigi Cagni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Che ne pensa di Koopmeiners nei tre di difesa?

"L'ho visto, è un giocatore di qualità e se Spalletti lo vede lì...è andato bene, è uno di personalità ma è una mossa da rivedere più avanti. Non si è espresso negli ultimi due anni come doveva, ma è la squadra che ha avuto problemi con le scelte degli allenatori. E' questo il problema. Se vuoi mettere a posto le cose, prendi un allenatore esperto, vedi Conte, Gasperini, Allegri, e ora Spalletti. Più andiamo avanti, più l'allenatore sarà il leader della squadra. I dirigenti italiani non capiscono ancora che non si deve risparmiare sul tecnico. Invece si guarda sempre di più agli algoritmi...".

In cosa vede cresciuto il Milan con Allegri?

"Ha fatto una cosa semplicissima, li fa divertire e li mette nelle condizioni di rendere al meglio. La sorpresa è stata Leao, ma anche Saelemaekers, ma la cosa più importante è che ha fatto capire ai calciatore che ci si può anche divertire giocando, avendo ovviamente sotto mano dei giocatori di qualità, che non puoi metterli sulle rotaie. Non è la tattica che vince le partite ma i giocatori. La cosa importante è che tu faccia rendere al meglio i giocatori, e quindi se fai così la tattica viene da sola. E poi oggi se non corri, non hai ritmo, non vinci contro nessuno".