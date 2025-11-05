TMW Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira

Cambio di scenario in casa Genoa. O meglio, accelerazione per quanto riguarda la panchina rossoblù. Nella giornata di ieri si parlava di una possibilità che Roberto Murgita e Domenico Criscito potessero essere alla guida del Grifone anche nella sfida casalinga di domenica prossima contro la Fiorentina, forti dell'entusiasmo creatosi dopo il successo importantissimo ottenuto lunedì scorso in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo con il gol decisivo arrivato nei minuti di recupero e realizzato da Leo Ostigard.

Squadra a De Rossi

La ripresa di questo pomeriggio, come da programma, sarà guidata dalle due bandiere rossoblù, ma il club ha deciso di dare comunque una svolta alla guida tecnica virando decisamente su Daniele De Rossi. Sarà l'ex centrocampista e capitano della Roma il prossimo mister del Grifone che andrà a sostituire Patrick Vieira, con cui è stato interrotto il rapporto dopo il ko interno contro la Cremonese, e guiderà Vasquez e compagni nella sfida del "Ferraris" contro i viola.

I dettagli del contratto del nuovo mister

Il mister, che ha superato la concorrenza con l'ex Torino Paolo Vanoli, sarà già in città nella giornata di oggi e firmerà un contratto fino al mese di giugno con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza.