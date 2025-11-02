Podcast TMW
Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Nell'ultima sessione di mercato estiva, il Milan ha provato a cedere, a prestare e pure a scambiare Santiago Gimenez. Paradosso: a inizio sessione, i rossoneri hanno detto di no a una proposta del Napoli, poi hanno cambiato strategia ma... Troppo tardi. Anche per il messicano? No, affatto. Ma dovrà darci dentro, per dimostrare di essere ancora il 9 che serve al Milan.
Tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
