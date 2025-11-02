Podcast TMW Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan

Nell'ultima sessione di mercato estiva, il Milan ha provato a cedere, a prestare e pure a scambiare Santiago Gimenez. Paradosso: a inizio sessione, i rossoneri hanno detto di no a una proposta del Napoli, poi hanno cambiato strategia ma... Troppo tardi. Anche per il messicano? No, affatto. Ma dovrà darci dentro, per dimostrare di essere ancora il 9 che serve al Milan.

