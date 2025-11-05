Alcione Milano, Zamparo: "Società ambiziosa. Potremmo essere la nuova Feralpisalò"

Intervistato dalla Gazzetta di Reggio in qualità di doppio ex della prossima sfida di campionato fra Reggiana e Virtus Entella in Serie B, Luca Zamparo, attaccante classe 1994, ha parlato anche della sua attuale esperienza in Serie C con la maglia dell'Alcione Milano, iniziata l'estate scorsa in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Vicenza:

"È una società ambiziosa e cerco di dare il mio contributo in termini di gol e di esperienza. Vediamo cosa ci riserverà la stagione ma potrebbe essere la nuova Feralpisalò".

Zamparo (30) con la maglia dell'Alcione in questa stagione ha messo a referto sette presenze e un gol. In precedenza per lui esperienze anche con Torres, Padova, Rimini e Cuneo.