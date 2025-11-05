Modena, Consolati svela il suo rimpianto di mercato: “Eravamo ad un passo da Savona"
Ospite dei microfoni di Tv Qui, Alessandro Consolati, vice ds del Modena e responsabile scouting dello stesso canarino, ha svelato quale sia il suo rimpianto maggiore in chiave calciomercato:
"Due anni fa Savona aveva dato l’ok per venire a Modena in prestito, poi Motta lo ha voluto in A e ora è Premier".
In proiezione mercato di gennaio, invece, afferma: "Per gennaio siamo già vigili, se ci sarà qualche occasione la coglieremo ma al momento siamo contenti della rosa che abbiamo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
