Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia

Il Padova ritrova finalmente il centro sportivo 'Gozzano' dopo quasi un mese di lavori necessari per rimettere in sesto i terreni di gioco. Con la squadra di Matteo Andreoletti che si è allenata a porte aperte, accolta dall’entusiasmo dei tifosi presenti.

In campo, assieme al resto del collettivo, anche il Papu Gomez, che ha svolto lavoro personalizzato per recuperare dallo stiramento alla coscia destra accusato circa venti giorni fa. L’argentino, scrive Il Mattino di Padova è apparso sereno: battute con i compagni e qualche allungo, segnale che la guarigione procede nella giusta direzione.

Nonostante i progressi, è quasi impossibile che l'ex Atalanta venga convocato per la prossima sfida sul campo del Mantova. L’obiettivo è sfruttare la sosta successiva per completare la riabilitazione e puntare al rientro per il derby contro il Venezia, in programma sabato 22 novembre.