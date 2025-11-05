Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"

Con sei gol nelle prime 12 giornate di campionato Joshua Tenkorang, centrocampista classe 2000, è senza dubbio il volto di questo strepitoso avvio di stagione del Ravenna, neo promosso in Serie C ma ad un solo punto dalla vetta del Girone B.

"Ormai conoscono le mie doti e mi marcano a uomo appena entro in area - ha raccontato attraverso le colonne de Il Resto del Carlino -, quindi probabilmente stanno molto più attenti: ma io non mi arrendo mai. Marchionni mi ha chiesto anche di venire a prendere palla tra i difensori: ormai mi conoscono sanno che attacco la profondità e se arretro almeno libero lo spazio per Spini che ha le giocate giuste per la squadra".

Sulla vittoria sull'Ascoli e il prossimo match contro la Torres, invece, spiega: "Con l’Ascoli è stata una grande partita: abbiamo dato tutto il massimo. Li abbiamo studiati bene in settimana: abbiamo giocato a uomo, veramente bravi a noi che abbiamo portato tre punti a casa così importanti".