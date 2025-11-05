Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic

Niente da fare, neanche questa volta la Juventus riesce a trovare la prima vittoria nella Fase Campionato della Champions League 2025/2026. Contro lo Sporting Clube de Portugal, arriva il terzo pareggio in quattro partite nel maxi girone europeo per la Vecchia Signora, che visto quanto aveva offerto il primo tempo sembrava essere nella notte giusta per sbloccarsi in quanto a vittorie internazionali.

Non è bastato il solito Dusan Vlahovic, il quale è riuscito a ergersi tra le poche sicurezze dei bianconeri proprio nei momenti in cui le varie certezze venivano via via meno, a partire dall'inquilino della panchina che da Tudor è ora diventato Spalletti. La musica, comunque, non parrebbe proprio essere cambiata per la punta serba. È lui, con un 7 come voto, il migliore della Juventus nelle pagelle del match realizzate da TMW.

Al termine del match comunque il neo-tecnico bianconero Luciano Spalletti, che dopo la gioia dell'esordio ha dovuto incassare un pari mantenendo comunque l'imbattibilità, guarda ai lati positivi della prestazione offerta dalla sua Juventus: "Loro sono una buonissima squadra, giocano un buonissimo calcio come possesso e aggressioni feroci. Inizio complicato, poi abbiamo avuto una reazione e forse meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo perso troppi palloni, siamo stati un po' sporchi nella qualità delle giocate. All'inizio non siamo riusciti a far partire bene l'azione, ma in generale la squadra ha fatto una grande prestazione".