Foggia, clamoroso Delio Rossi: si è dimesso. Parti a lavoro per la risoluzione
Novità dell'ultima da Foggia. Secondo quanto riportato da CalcioFoggia, Delio Rossi, tecnico dei Satanelli, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni al presidente Nicola Canonico.
Attraverso SkySport, invece, si apprende che le parti, prima di comunicare ufficialmente la separazione, si sarebbero già messe all'opera per risolvere consensualmente il contratto in essere siglato lo scorso 19 luglio.
Rossi (65) nel corso della prima parte di stagione in rossonero ha conquistato dieci punti nelle prime 12 giornate di campionato, figlie di un ruolino di marcia da 2 vittorie, 4 pareggi e sei confitte. Tre di queste nelle ultime quattro giornate.
