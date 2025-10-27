Tudor primo esonerato in Serie A, erano 55 anni che la Juventus non apriva la strada

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi dopo la sconfitta di ieri sera per 1-0 sul campo della Lazio e ha optato per l'esonero immediato di Igor Tudor. Il croato diventa dunque ufficialmente il primo allenatore sollevato dall'incarico in questa edizione della Serie A, con la Vecchia Signora che apre la strada.

Non succede spesso che la Juventus esoneri il proprio allenatore a stagione in corso, sono solamente sei i precedenti a tinte bianconere in quel di Torino, ma quando accade è molto probabile che sia molto presto, nel tentativo di correggere subito una direzione errata. Quasi il 50% delle volte, infatti, è stata proprio la Juventus la prima squadra di Serie A a separarsi dalla propria guida tecnica. C'è però anche da notare come, allo stesso tempo, da oltre mezzo secolo ciò non avvenisse: l'ultima volta in cui era stata la Juventus a inaugurare il giro degli esoneri di un'edizione della Serie A, risaliva ormai a 55 anni fa. Era il 23 ottobre del 1969 quando fu sollevato dall'incarico Luis Carniglia, che fu sostituito da Ercole Rabitti, il quale portò la Signora fino al 3° posto in campionato.

QUANDO LA JUVENTUS HA ESONERATO PER PRIMA IN SERIE A

1963/1964: Amaral esonerato per primo il 30 settembre '63

1969/1970: Carniglia esonerato per primo il 23 ottobre '69

2025/2026: Tudor esonerato per primo il 27 ottobre '25