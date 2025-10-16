Juventus, 529 milioni di ricavi ma in rosso di 58,1 milioni. In tre anni è -381

La Juventus arriva a 529,6 milioni di ricavi per l'anno 2024-25. Il dato è ufficiale e contenuto tra le pieghe del bilancio che i bianconeri hanno pubblicato oggi. 75,3 milioni arrivano dal ritorno in Champions League, terminato con l'eliminazione ai playoff precedenti agli ottavi di finale. Sono invece 27 quelli che derivano dalla partecipazione al Mondiale per Club, con l'eliminazione avvenuta per mano del Real Madrid.

I ricavi operativi sono di 419 milioni, aumentati di 60 milioni rispetto all'annata precedente. Un netto miglioramento che non permette però di tornare in positivo, perché il risultato finale è di -58,1 milioni (-50 al netto delle imposte) dovuti sia ai costi operativi, aumentati di 5 milioni rispetto all'anno precedente, e di ammortamenti di 153,9 milioni. Il risultato operativo invece è stato negativo di "soli" 29,9 milioni. Un miglioramento straordinario se considerato il -175,4 della stagione 2023-24. Certo è che senza il Mondiale per Club i conti sono destinati a peggiorare, a meno di cessioni rilevanti.

La Juventus quindi chiude il triennio 2022-25 (che verrà messo sotto osservazione dalla UEFA) con un non banale -381 milioni di euro. Dato dalle perdite, appunto, di 58,1 milioni di quest'anno, più 199,2 nella stagione precedente e un -123,7 in quella ancora prima.