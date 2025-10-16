TMW Atalanta in campo verso la Lazio: Juric recupera ben 5 giocatori rispetto al Como

Atalanta di nuovo in campo a Zingonia per continuare nella preparazione della sfida contro la Lazio, gara in programma alle ore 18 di domenica 19 ottobre alla ripresa del campionato. Una partita in cui il tecnico Ivan Juric recupererà ben 5 giocatori, rispetto alla sfida contro il Como prima della sosta. Nello specifico si tratta di De Roon, che ha scontato la squalifica, e di Scamacca, Scalvini, Zalewski e De Ketelaere.

Alla seduta pomeridiana hanno preso parte anche i reduci dalle Nazionali, compresi Samardzic e Lookman, mentre hanno proseguito nei rispettivi percorsi di recupero 4 giocatori: Bakker ha svolto terapie, Kossounou e Bellanova lavoro individuale sul campo. Per Kolasinac, invece, allenamento integrato con l'Under 23.

Detto dei recuperi, le condizioni di Kossoumou e Bellanova saranno valutate nelle prossime ore per prendere una decisione in merito alla possibile convocazione per la Lazio.