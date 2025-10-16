Arzignano, domani la sfida col Novara. Bianchini: "Dobbiamo ritrovare la foga agonistica"

Domani prende il via la decima giornata di Serie C. Nel Girone A si giocherà la sfida fra Novara e Arzignano Valchiampo. In conferenza stampa sono intervenuti il tecnico del club oroceleste Giuseppe Bianchini ed il centrocampista Eralkd Lakti.

Prende la parola mister Bianchini: C’è stato un confronto con la squadra. Dobbiamo darci delle risposte. Il focus è lavorare e cercare di fare meglio capendo l’importanza del momento. Voglio vedere una squadra che torni ad essere solida mentalmente, tatticamente, tecnicamente, sotto tutti i punti di vista. Bisogna ritrovare la foga agonistica che ci ha sempre contraddistinto e che è venuta un po’ a mancare. Il Novara è una squadra con valore, organizzata e con giocatori esperti. Sarà una partita difficile da affrontare. Domani conta l’approccio che dovrà essere completamente diverso".

Queste ivece le parole di Erald Lakti: "Il gol al Corioni? A livello personale sono molto contento. Lo cercavo da qualche partita e finalmente è arrivato. Dispiace, però, perché non è servito a fare punti per la squadra che è quello che conta. E’ un periodo no. Ne abbiamo parlato ma non dobbiamo affossarci. Sono convinto che arriveranno momenti migliori. La squadra è forte e lo abbiamo dimostrato nelle prime partite. Seguiamo le istruzioni del Mister e continuiamo a lavorare aiutando i più giovani. In campo dobbiamo renderci conto che i punti servono ed è meglio farli il prima possibile".