Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League
Nella giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla Seconda Giornata di Women’s Champions League, che si concluderà poi con le sfide odierne, che daranno una classifica definitiva dopo questo turno: in campo, alle ore 21:00, la Juventus Women di mister Max Canzi, che farà visita al Bayern Monaco e sarà chiamata a riscattare l'Italia in questo turno che ieri ha visto in campo la Roma Femminile. Niente da fare per le giallorosse, cadute tra le mura amiche dello stadio 'Tre Fontane' contro un ostico Barcellona, che si è imposto con un finale di 0-4 in terra romana.
Questo il programma completo e la classifica:
2ª giornata Women’s Champions League
Già giocate
Lione-St. Polten 3-0
28' Brand, 45' Hegerberg, 52' Yohannes
Valerenga-Wolfsburg 1-2
57' Beerensteyn (W), 60' Horte (V), 90'+8 [rig.] Minge (W)
Chelsea-Paris FC 4-0
31' [rig.] Baltimore, 39' Rytting Kaneryd, 47' Thompson, 63' Cuthbert
Leuven-Twente 2-1
39' Ravensbergen (T), 83' Veefkind (L), 90'+6 Pusztai (L)
Roma-Barcellona 0-4
2' Brugts, 58' Nazareth, 71' [rig.] Putellas, 90' Hansen
Giovedì 16 ottobre
Ore 18:45
Atletico Madrid-Manchester United
Ore 21:00
Bayern Monaco-Juventus
Benfica-Arsenal
Paris Saint Germain-Real Madrid
Classifica (parziale)
Barcellona 6
Wolfsburg 6
Lione 6
Chelsea 4
Leuven 4
Atletico Madrid 3*
Real Madrid 3*
Juventus 3*
Manchester United 3*
Twente 1
Paris FC 1
Benfica 0*
Arsenal 0*
Valerenga 0
Paris Saint-Germain 0*
Bayern Monaco 0*
Roma 0
St. Polten 0
* una gara in meno
