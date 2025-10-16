Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League

Nella giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla Seconda Giornata di Women’s Champions League, che si concluderà poi con le sfide odierne, che daranno una classifica definitiva dopo questo turno: in campo, alle ore 21:00, la Juventus Women di mister Max Canzi, che farà visita al Bayern Monaco e sarà chiamata a riscattare l'Italia in questo turno che ieri ha visto in campo la Roma Femminile. Niente da fare per le giallorosse, cadute tra le mura amiche dello stadio 'Tre Fontane' contro un ostico Barcellona, che si è imposto con un finale di 0-4 in terra romana.

Questo il programma completo e la classifica:

2ª giornata Women’s Champions League

Già giocate

Lione-St. Polten 3-0

28' Brand, 45' Hegerberg, 52' Yohannes

Valerenga-Wolfsburg 1-2

57' Beerensteyn (W), 60' Horte (V), 90'+8 [rig.] Minge (W)

Chelsea-Paris FC 4-0

31' [rig.] Baltimore, 39' Rytting Kaneryd, 47' Thompson, 63' Cuthbert

Leuven-Twente 2-1

39' Ravensbergen (T), 83' Veefkind (L), 90'+6 Pusztai (L)

Roma-Barcellona 0-4

2' Brugts, 58' Nazareth, 71' [rig.] Putellas, 90' Hansen

Giovedì 16 ottobre

Ore 18:45

Atletico Madrid-Manchester United

Ore 21:00

Bayern Monaco-Juventus

Benfica-Arsenal

Paris Saint Germain-Real Madrid

Classifica (parziale)

Barcellona 6

Wolfsburg 6

Lione 6

Chelsea 4

Leuven 4

Atletico Madrid 3*

Real Madrid 3*

Juventus 3*

Manchester United 3*

Twente 1

Paris FC 1

Benfica 0*

Arsenal 0*

Valerenga 0

Paris Saint-Germain 0*

Bayern Monaco 0*

Roma 0

St. Polten 0

* una gara in meno