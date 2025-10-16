Ufficiale Cesena, arriva il rinnovo di Berti. Il centrocampista prolunga fino al 2028

Quando la gara contro lo Spezia è ormai alle porte (si giocherà sabato alle 19.30), e la Serie B è pronta a riprendere il suo normale corso dopo la pausa Nazionali, ecco che in casa Cesena arriva un'importante riconferma, quella del centrocampista Tommaso Berti, che ha prolungato fino al 30 giugno 2028 con il club romagnolo, quello per altro della sua città natale.

Di seguito il comunicato:

"Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Tommaso Berti fino al 30 giugno 2028.

Cesenate doc, Berti indossa la maglia del Cavalluccio per la prima volta nel 2013, dando origine ad una lunga storia a tinte bianconere, che lo vedrà protagonista anno dopo anno fino a raggiungere la prima squadra, tra le cui fila esordisce a soli diciassette anni.

Tra gli artefici della promozione in Serie B conquistata nel 2023/2024, Berti ha celebrato le sue prime 100 presenze in bianconero alla fine della scorsa stagione, collezionando fino ad oggi 108 partite e 9 reti con la maglia del Cesena FC tra Serie B, Serie C e Coppa Italia.

Orgogliosa di questo lungo percorso fatto insieme, tutta la famiglia del Cesena FC augura a Tommaso le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero".