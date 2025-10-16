Tether aumenta la propria partecipazione nella Juventus: ora ha l'11,5% del capitale

L'azienda Tether, emittente della più importante stablecoin del mondo, ha aumentato le proprie partecipazioni all'interno della Juventus, dopo gli acquisti azionari dei mesi scorsi.

"Juventus è controllata da EXOR N.V., società di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Olanda), quotata sul mercato Euronext Amsterdam, mercato regolamentato organizzato e gestito da Euronext Amsterdam N.V., che, alla data della Relazione, per quanto noto alla Società, detiene il 65,4% del capitale sociale (pari al 78,9% dei diritti di voto). EXOR N.V. è una delle principali società di investimento europee ed è controllata dalla Giovanni Agnelli B.V", si legge nella nota della società bianconera.

Il resoconto del club bianconero pubblicato dopo il Cda odierno prosegue, con una specifica fatta di numeri e percentuali degli azionisti significativi che detengono più del 3% del pacchetto azionario della Juventus:

Alla data della Relazione, gli Azionisti che risultano detentori di azioni in misura superiore al 3% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le evidenze del libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF, sono:

Giovanni Agnelli B.V., Exor N.V. 65,37% sul capitale ordinario, 78,86% dei voting rights

Tether Inv. 11,53% sul capitale ordinario, 7,04% dei voting rights

Lindsell Train 8,71% sul capitale ordinario, 5,32% dei voting rights