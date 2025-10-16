Juventus, le cessioni: 15 milioni da Alberto Costa. Savona plusvalenza da 11,85 milioni

Tra le pieghe del bilancio della Juventus ci sono anche le cessioni effettuate dall’inizio della stagione a ora. 15 i milioni percepiti dalla cessione di Alberto Costa, 13 per Nicolò Savona che mette a bilancio una plusvalenza di 11,85 milioni, 9,4 per Mbangula che si porta dietro 7,6 di plusvalenza, 3,5 per Tiago Djalò, con una plusvalenza a 1,4 milioni.

Poi c’è Timothy Weah, ceduto a 15,4 milioni ma con una postilla. “Si precisa che l’accordo di cessione temporanea dei diritti alle prestazioni del calciatore fino al 30 giugno 2026 prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Stante l’elevata probabilità delle condizioni contrattuali pattuite, tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come cessione a titolo definitivo nell’esercizio in corso, generando un impatto economico positivo pari a circa € 6,0 milioni, al netto degli oneri accessori. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 14,4 milioni e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,1 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della documentazione contabile di periodo".

Da valutare anche i trasferimenti in prestito. Nico Gonzalez è stato venduto a 0,95 milioni più 32 di riscatto, mentre Douglas Luiz 2,85 milioni più 25 di riscatto.