Problemi post Nazionali per Juventus e Milan: McKennie e Pulisic in Italia solo domani
Ulteriori problemi in scia alle gare delle Nazionali. Dalle ultime raccolte, infatti, il problema al volo che ha coinvolto nelle scorse ore i giocatori statunitensi sulla via del ritorno in Europa costringerà Juventus e Milan a ritrovare due pedine solo nella giornata di domani.
L'arrivo di Weston McKennie a Torino e di Christian Pulisic a Milano è infatti previsto per le prossime ore, col l'attaccante rossonero che si sottoporrà subito agli esami per capire l'entità del problema ai flessori della coscia destra.
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
