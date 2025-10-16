Lega B, il 21 l'assemblea ordinaria: si parlerà anche del format della stagione 2026/2027

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lega B fa sapere che per martedì 21 ottobre alle ore 12:00 è convocata l'assemblea di Lega, che si terrà nella sede della stessa.

Ecco il comunicato:

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie associative e, per quanto segue, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è convocata l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B per il giorno 21 ottobre 2025 alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

Martedì 21 ottobre 2025 alle ore 12.00

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in Milano, in via Ippolito Rosellini, 4, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Elezione del Consigliere Federale in rappresentanza della LNPB;

4) Budget della LNPB s.s. 2025/2026;

5) Diritti audiovisivi e commerciali: aggiornamenti;

6) Format s.s. 2026/2027: determinazioni di competenza;

7) Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto associativo e, con riferimento alle elezioni suppletive di cui all’art. 26 co. 4 secondo capoverso Statuto FIGC, dalle disposizioni dello Statuto stesso e del “Regolamento Elettorale e dei Voti dell’Assemblea Elettiva” approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 21 novembre 2024, nonché del “Regolamento per l’elezione del componente del Consiglio Federale non di diritto di spettanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B”.

Essendo prevista all’Ordine del Giorno l’elezione di cariche, ai sensi dell’art. 6.4.c) dello Statuto associativo è esclusa la facoltà delle società di farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Lega.