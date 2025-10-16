Juventus, ufficializzati i prezzi della scorsa stagione: 51,3 per Koop, Huijsen via per 15,2
La Juventus, nelle pieghe del proprio bilancio, ha riportato la tabella dei prezzi della stagione 2024-25. Gli acquisti a titolo definitivo ammontano a 216 milioni di euro, mentre le cessioni sono a 132,7 milioni.
Gli acquisti
Koopmeiners è costato 51,3 milioni di euro più premi per un ammontare di 6 milioni, di cui 0,75 già maturati nella scorsa stagione. Gonzalez a quota 33 più 5 (0,25 maturati), Kelly per 17,6 milioni più 6,5 di bonus (1,2 milioni già maturati), Thuram a 20 più 5 milioni (0,45 già maturati), Di Gregorio a 18 più 2 milioni (0,5 già maturati), Kalulu 13,6 più 3,2 di bonus, Oliveira 12,5 - più 2,5 - e Cabal a 11, più 2 milioni. C'è anche Adzic, pagato 5,23 milioni in totale incluso i risultati sportivi raggiunti.
Le cessioni
Matias Soulé 25,6 milioni più 4 di bonus (0,5 già maturati), Donny Huijsen 15,2 più 3 di bonus già raggiunti e 3,9 milioni per la rivendita, 14,1 per Fagioli e 2,5 di bonus, 14 per Samuel Iling e 3 di bonus (1 maturato), 17 per Rovella, 8 per Barrenechea e 3 di bonus (1 maturato), 7,2 per Kaio Jorge, 3,5 per Nicolussi Caviglia più 2 di bonus, 13 per Kean più 5 (0,75 maturati) 2 milioni per Muharemovic, 1,5 per Sekulov, 4 per Pellegrini, 2 milioni per Barbieri più 0,3 di bonus già maturati, 12 milioni per Chiesa più 3 di bonus, 1,5 per Felix Correia.