Lazio, il punto sui giocatori infortunati in vista della ripresa con l'Atalanta
La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso una nota relativa ai giocatori attualmente infortunati: "Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Luca Pellegrini, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico specifico.
Samuel Gigot e Valentin Castellanos hanno invece continuato i loro rispettivi programmi riabilitativi.
Gli altri giocatori reduci da problemi fisici, invece, hanno svolto allenamento sul campo. Nello specifico si tratta di Zaccagni, Dia e Marusic, mentre Vecino oramai già da qualche giorno lavoro col resto del gruppo.
