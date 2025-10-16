Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup

Con la giornata di ieri, ha preso il via il Secondo Turno di Women’s Europa Cup, che si concluderà poi questo pomeriggio, che darà il quadro completo di tutte le formazioni che prenderanno parte agli Ottavi di Finale della competizione (domani il sorteggio): tra queste, c'è sicuramente l'Inter di mister Gianpiero Piovani. Con le nerazzurre, anche Mura, Breidablik, Nordsjælland, Fortuna Hjorring, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Austria Vienna, Glasgow City e Anderlecht; oggi le ultime.

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE WOMEN’S EUROPA CUP

Ritorno

Già giocate

Dinamo-BSUPC - Mura 2-1

7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)

Spartak Subotica - Breidablik 1-1

54' Kim (S), 79' [aut.] Stupar (S)

Vllaznia - Inter 0-5

8' Bugeja, 48' Polli, 50' Glionna, 77' Tomaselli, 81' Detruyer

Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava 1-0

14' Ogochuckwu

Nordsjælland - Gintra 4-0

2' Larsen, 19' Antvorskov, 25' Walter, 87' El Behery

Rosengård - Sporting CP 2-2

29' Neto (S), 47' Johansson (R), 57' Santiago (S), 62' Sjöström (R)

Slovácko - Eintracht Francoforte 0-1

45'+1 Ilestedt

Austria Vienna - Slavia Praga 2-1

6' [aut.] Polcarová (S), 76' Schiechtl (A), 87' Cvrčková (A)

Glasgow City - HB Køge 5-3

3' Gejl (H), 10' Harrison (G), 25' Whelan (G), 27' Nadim (H), 64' [aut.] Pelkowski 64' (H), 84' Thygesen (H), 90' Brownlie (G), 90'+2 Forrest (G)

Braga - Anderlecht 2-3 (d.t.s.)

18' [rig.] Schmidt (B), 41' Vanzeir (A), 95' Vieira (B), 105'+3 e 120' Delabre (A)

Oggi, giovedì 16 ottobre

Ferencváros - Sparta Praga (14:00)

Katowice - Häcken (18:00)

SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)

Brann - Hammarby (18:00)

Ajax – Grasshoppers (19:30)

PSV Eindhoven - FC Minsk (13:00) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.

Di seguito, anche il recap della gare di andata

Gintra – Nordsjælland 1-0

58’ Spenazzatto

Häcken – Katowice 4-0

71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom

Hammarby – Brann 4-1

43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)

Sporting CP – Rosengard 3-0

39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo

Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0

29’ Frey, 83’ Chalatsogianni

Slavia Praga - Austria Vienna 2-1

10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)

Inter – Vllaznia 7-0

14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli

Mura – Dinamo Minsk 2-0

15’ Vilcnik, 27’ Dolinar

Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1

24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)

HB Koge - Glasgow City 2-1

32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)

Sparta Praga – Ferencváros 0-0

Grasshoppers – Ajax 0-0

Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0

3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova

Anderlecht – Braga 1-1

42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)

Breidablik - Spartak Subotica 4-0

8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

In conclusione, anche il programma dei prossimi turni: