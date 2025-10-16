Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
Con la giornata di ieri, ha preso il via il Secondo Turno di Women’s Europa Cup, che si concluderà poi questo pomeriggio, che darà il quadro completo di tutte le formazioni che prenderanno parte agli Ottavi di Finale della competizione (domani il sorteggio): tra queste, c'è sicuramente l'Inter di mister Gianpiero Piovani. Con le nerazzurre, anche Mura, Breidablik, Nordsjælland, Fortuna Hjorring, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Austria Vienna, Glasgow City e Anderlecht; oggi le ultime.
Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:
SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE WOMEN’S EUROPA CUP
Ritorno
Già giocate
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1
7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)
Spartak Subotica - Breidablik 1-1
54' Kim (S), 79' [aut.] Stupar (S)
Vllaznia - Inter 0-5
8' Bugeja, 48' Polli, 50' Glionna, 77' Tomaselli, 81' Detruyer
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava 1-0
14' Ogochuckwu
Nordsjælland - Gintra 4-0
2' Larsen, 19' Antvorskov, 25' Walter, 87' El Behery
Rosengård - Sporting CP 2-2
29' Neto (S), 47' Johansson (R), 57' Santiago (S), 62' Sjöström (R)
Slovácko - Eintracht Francoforte 0-1
45'+1 Ilestedt
Austria Vienna - Slavia Praga 2-1
6' [aut.] Polcarová (S), 76' Schiechtl (A), 87' Cvrčková (A)
Glasgow City - HB Køge 5-3
3' Gejl (H), 10' Harrison (G), 25' Whelan (G), 27' Nadim (H), 64' [aut.] Pelkowski 64' (H), 84' Thygesen (H), 90' Brownlie (G), 90'+2 Forrest (G)
Braga - Anderlecht 2-3 (d.t.s.)
18' [rig.] Schmidt (B), 41' Vanzeir (A), 95' Vieira (B), 105'+3 e 120' Delabre (A)
Oggi, giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax – Grasshoppers (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (13:00) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.
Di seguito, anche il recap della gare di andata
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengard 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica 4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir
In conclusione, anche il programma dei prossimi turni:
OTTAVI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
QUARTI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
SEMIFINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
FINALE
Sorteggio (da decidere la squadra di casa nelle gare di andata e ritorno): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio
