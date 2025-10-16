Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Donati: torna Ferrari, assente Pafundi

Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Massimo Donati per la gara di campionato di domani in casa della Virtus Entella, valida per l'8ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato, contro il Pescara, torna a disposizione Ferrari in difesa e Malagrida a centrocampo. In attacco, invece, assente l'infortunato Pafundi.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia

Difensori: Coubis, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic

Centrocampista: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci

Attaccanti: Cherubini, Coda, Cuni, Narro.

Sulla sfida contro i Diavoli Neri il tecnico dei blucerchiati, Massimo Donati, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa odierna: "L'Entella ha un punto più di noi e non vedo tutto questo Davide contro Golia. Secondo, per me ogni partita è una finale di Champions nel modo di prepararla e affrontarla. Cerco di prepararle bene come se fosse l'ultima partita della vita. Tutte portano tre punti, un punto o la sconfitta. Bisogna sempre prepararle al massimo. A livello di statistiche, geografie o altre cose può avere anche altri aspetti. E questa può avere un'importanza particolare. Loro sono una squadra rognosa, giocano sul sintetico e in casa e le difficoltà ci sono. Chiappella lo conosco, è un allenatore preparato".