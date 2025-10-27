Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"

La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor dopo la sconfitta con la Lazio, la terza consecutiva dopo i ko contro Como e Real Madrid. In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore - con Luciano Spalletti in pole position - sarà Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, a guidare la squadra nella sfida di mercoledì alle 18.30 contro l’Udinese.

Nel frattempo, diversi giocatori bianconeri hanno voluto dedicare un messaggio di saluto al tecnico croato. Fra questi c'è anche il difensore brasiliano Gleison Bremer, che ha voluto salutare l'ormai ex allenatore bianconero con una storia su Instagram: "Grazie di tutto mister Tudor. In bocca al lupo per il futuro!"

Il comunicato della Juventus

Juventus Football Club comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.