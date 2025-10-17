Juventus, Bremer si allena già in palestra dopo l'operazione: "Un passo avanti"

Gleison Bremer ha pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram una storia nella quale si allena in palestra dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il difensore della Juventus ha commentato così la situazione che sta vivendo, dimostrando come sempre grande forza di volontà: "Un passo avanti". Il focus del difensore è già sul rientro in campo.

Superfluo dire che la sua assenza per Igor Tudor è un problema non di poco conto, soprattutto perché a livello di interpreti la rosa dei bianconeri è priva di calciatori con il suo temperamento e la sua qualità. I tempi di recupero continuano a essere incerti, a maggior ragione se si considera che la scorsa stagione l'ex Torino ha avuto problemi pure al legamento crociato anteriore dello stesso ginocchio.

Il campionato però non si ferma e domenica la Juventus affronterà il Como di Cesc Fabregas in trasferta. Sarà una gara ricca di insidie, che però la Vecchia Signora non potrà sbagliare. I troppi pareggi, dopo un inizio incoraggiante, hanno un po' appesantito il clima intorno alla squadra e i tifosi si aspettano una reazione importante contro un avversario di valore. Probabile titolare per Vlahovic, con Conceicao e Yildiz ai suoi lati nel tridente offensivo.