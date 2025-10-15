La Juventus valuterà l'infortunio di Bremer. L'idea è prendere un altro esterno

Per ora la Juventus attende e valuta. Perché l'infortunio di Gleison Bremer è un po' più complicato del previsto, perché inizialmente si poteva pensare a 4-5 settimane di stop. La realtà invece dice che saranno 8-10, con la possibilità di arrivare addirittura al 2026 qualora ci fossero delle complicanze. Quello che è certo è che la Juve non forzerà un rientro per evitare altre ricadute. È un guaio ma la speranza è quella di non avere più problemi da fine dicembre-inizio gennaio in poi.

In quel momento riaprirà il mercato e saranno valutate le sue condizioni. Difficile pensare di rimanere un altro anno senza il comandante della difesa, ma dall'altro lato a gennaio le soluzioni sono complicate. Come Lloyd Kelly, che non sarebbe mai stato riscattato senza la ragionevole certezza che la Juventus andasse in Europa. Oppure Renato Veiga, pagato 5 milioni per sei mesi quando il Villarreal ne ha poi proposti 24,5 per il titolo definitivo.

Attualmente la priorità sarebbe un acquisto sulla fascia, a titolo definitivo. Per poi eventualmente accentrare Kalulu e fare il gioco delle coppie: in sei per tre posti. Occhio a Molina, in questo senso. Poi certo, se l'infortunio del brasiliano continuasse a dare noia, ecco che si opererà sul mercato. Ma i tempi non sono ancora maturi.