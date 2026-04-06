Juventus, Conceiçao: "Il risultato ci stava stretto, poi... Il calo? C'è stata la nazionale"

Francisco Conceicao, esterno offensivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, il risultato era un po' bugiardo, anche a inizio ripresa potevamo fare il 3-0. Dopo abbiamo sbagliato qualche passaggio, non è una scusa, ma comunque ci sono stati tanti giocatori che sono andati in nazionale, hanno viaggiato ed erano stanchi, ma dovevamo chiuderla. Abbiamo fatto un grande lavoro alla fine".

Quindi è più un calo fisico che mentale?

"Sì, perché a fine primo tempo ci siamo detti di fare il terzo per chiuderla. Ci abbiamo provato, poi ci sta che subentri la stanchezza. Dobbiamo lavorare e continuare a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo per tutta la partita".

Quanto sta lavorando per migliorare dal punto di vista realizzativo?

"Ho fatto assist in entrambe le ultime partite e un gol, poi aiuto la squadra, abbiamo vinto e questo è l'importante. Cerco di fare il possibile per la squadra e migliorarmi".

Come avete festeggiato Di Gregorio?

"Tutte le partite sono importanti, abbiamo vinto oggi, ma in quel momento eravamo in difficoltà e nel momento in cui avevamo bisogno di lui, ha fatto il suo lavoro. Ha qualità, lo ringraziamo perché ha aiutato la squadra".