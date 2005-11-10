Juventus, i convocati di Spalletti per la Cremonese: out Neto, ci sono due figli d'arte
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Simone Bernabei
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ieri alle 10:30Serie A
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02.10.2026 10:30Serie A
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Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per l'amichevole che la Juventus giocherà contro la Cremonese che inizierà alle 12.30. Assente l'ultimo arrivato Neto, mentre ci sono i due figli d'arte Alfonso Montero e Davide Marchisio, alla prima chiamata coi grandi dopo essersi allenati col gruppo di Spalletti negli ultimi giorni. Con loro, anche tanti altri giocatori della Next Gen.
Questi i convocati:
Portieri: Pinsoglio, Radu, Mangiapoco
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rugani, Rizzo, Montero, Grelaud, Savio, Corradi
Centrocampisti: McKennie, Makiobo, Corigliano, Brancato, Ripani, Marchisio
Attaccanti: Kolo Muani, Durmisi, Amaradio, Guerra
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