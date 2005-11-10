Sarah Felberbaum vuole adottare la figlia di De Rossi: la madre naturale si oppone in tribunale

È scontro in tribunale sull’adozione di Gaia, la primogenita di Daniele De Rossi. Sarah Felberbaum, attuale moglie dell’ex calciatore e allenatore del Genoa, ha presentato la richiesta per adottare legalmente la 21enne, che ha espresso la volontà di essere adottata dalla donna con cui vive da undici anni. Gaia, che ha già preso il cognome del padre e si è recentemente trasferita a New York per studiare, sarà presente all’udienza davanti al Tribunale di Roma e potrà spiegare personalmente le ragioni della sua scelta.

L'ex moglie di De Rossi si è opposta in tribunale

A opporsi è Tamara Pisnoli, madre naturale di Gaia ed ex moglie di De Rossi. La donna si è costituita in giudizio, assistita dall’avvocato Simone Ciccotti, e non intende dare il proprio consenso all’adozione. Pisnoli, secondo quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, si sarebbe detta profondamente addolorata per la decisione della figlia, pur riconoscendo di aver commesso degli errori. Chiede che venga rispettato il suo ruolo di madre. La decisione spetterà ora ai giudici, anche se la maggiore età di Gaia rende la sua volontà particolarmente rilevante nel procedimento.

I due matrimoni di De Rossi

De Rossi non sarà presente all’udienza: l’allenatore del Genoa si trova infatti a Bucarest con la squadra per un’amichevole. La vicenda coinvolge una famiglia allargata costruita negli anni: De Rossi e Pisnoli sono stati sposati dal 2006 al 2009, mentre nel 2015 l’ex centrocampista ha sposato Felberbaum, dalla quale ha avuto Olivia e Noah. Il legame tra Sarah e Gaia è molto forte e l’attrice lo ha raccontato anche recentemente sui social: "A te che negli anni sei diventata la mia persona". Ora sarà il tribunale a decidere sul futuro giuridico di quel rapporto.