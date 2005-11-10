Scafatese, risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello

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Scafatese, risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe FaielloUfficiale
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Luca Bargellini
Luca Bargellini
ieri alle 09:49Serie C
autore Luca Bargellini
02.10.2026 09:49Serie C
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© foto di Matteo Ferri
La Scafatese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto di Giuseppe Faiello.
Il Club desidera ringraziare Faiello per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata durante la sua permanenza con la maglia gialloblù con la quale ha collezionato 37 presenze con 1 gol e 5 assist.
Tutta la dirigenza augura a Giuseppe le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro.
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