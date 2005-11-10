Scandalo City, entra in ballo anche il fisco: chieste informazioni sull'indagine della Premier

La Commissione per il Tesoro ha scritto all'HMRC, il fisco britannico, per chiedere informazioni sulle implicazioni fiscali dell'indagine della Premier League sul Manchester City. Ad esempio, l'HMRC potrebbe avviare un'inchiesta per verificare se il City abbia pagato le tasse corrette nel corso delle nove stagioni in cui è stato giudicato colpevole di aver violato le norme finanziarie della Premier League. L'indagine sul Manchester City è scaturita da alcune email interne violate e pubblicate da Der Spiegel nel 2018.

Secondo Der Spiegel, alcune di quelle email sembravano dimostrare che l'ex allenatore Roberto Mancini avesse due contratti: uno per la guida tecnica del Man City, per il quale percepiva 1,45 milioni di sterline, e un secondo contratto in base al quale venivano versati 1,75 milioni di sterline all'anno a una società a lui riconducibile. Credo che il senso dell'iniziativa della Commissione per il Tesoro sia semplicemente quello di assicurarsi che l'HMRC stia esaminando la questione. Potenzialmente, ci troviamo di fronte a un caso in cui non sono state pagate le giuste imposte e i relativi contributi previdenziali?.

Nella sua lettera, la Commissione per il Tesoro chiede inoltre rassicurazioni sul fatto che il dipartimento abbia compreso la gravità e la portata del caso, fa sapere Sky Sports.